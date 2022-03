Argentinien - Venezuela FOTO: Natacha Pisarenko WM-Qualifikation Argentinien schlägt Schlusslicht Venezuela Von dpa | 26.03.2022, 04:10 Uhr | Update vor 32 Min.

Am vorletzten Spieltag in der Qualifikation in Südamerika für die Fußballweltmeisterschaft Ende des Jahres in Katar hat Argentinien den Tabellenletzten Venezuela mit 3:0 (1:0) abgefertigt.