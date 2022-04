FC St. Pauli FOTO: Marcus Brandt Krisenhilfe Anti-Kriegs-Shirts: FC St. Pauli spendet 100.000 Euro Von dpa | 05.04.2022, 14:41 Uhr | Update vor 1 Std.

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat in den vergangenen vier Wochen durch den Verkauf von Anti-Kriegs-Shirts 100.000 Euro eingenommen. Wie der Club am Dienstag mitteilte, wird der Ertrag nun zu gleichen Teilen an die Hilfsorganisationen „Mission Lifeline“ und „#leavenoonebehind“ überwiesen. Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine sollen die Menschen vor Ort mit dem Geld unterstützt werden.