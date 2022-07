ARCHIV - Der Argentinier Angel Di Maria wechselt zu Juventus Turin. Foto: Zac Goodwin/PA Wire/dpa FOTO: Zac Goodwin up-down up-down Transfermarkt Angel Di Maria vor Wechsel zu Juventus Turin Von dpa | 08.07.2022, 07:43 Uhr

Juventus Turin steht kurz vor der Verpflichtung des argentinischen Stürmers Angel Di Maria. Der 34-Jährige von Paris Saint-Germain traf am Donnerstagabend in Italien ein und sollte am Freitag die letzten Formalitäten für den Transfer erledigen.