Arminia Bielefeld mit Torwart Stefan Ortega hat auswärts die wenigsten Gegentore kassiert. FOTO: imago images/eu-images Hält Arminia Bielefeld auswärts weiter dicht? Was Sie zum 24. Spieltag in der Fußball-Bundesliga wissen müssen Von Udo Muras | 25.02.2022, 16:29 Uhr

Wie schlagen sich die Bayern bei einem ihrer Angstgegner in Frankfurt? Und lädt Borussia Dortmund seinen Europa-Frust in Augsburg ab? Was dafür und dagegen spricht sowie mehr Angeberwissen zum 24. Spieltag in der Fußball-Bundesliga.