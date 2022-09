Alexandra Popp Foto: Sebastian Gollnow/dpa up-down up-down Frauenfußball Alexandra Popp: Keine Garantie für WM-Teilnahme Von dpa | 28.09.2022, 13:08 Uhr

DFB-Kapitänin Alexandra Popp hat derzeit Riesenspaß am Fußball, will sich aber auf eine endgültige Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland nicht festlegen.