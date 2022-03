Salih Özcan FOTO: Rolf Vennenbernd Transfer Absage an DFB: Kölns Özcan spielt fortan für die Türkei Von dpa | 25.03.2022, 21:25 Uhr | Update vor 1 Std.

Der deutsche U-21-Europameister Salih Özcan will künftig für die Türkei spielen. Özcan entschied sich damit bewusst gegen die Perspektive als möglicher künftiger deutscher A-Nationalspieler. Das teilte der Mittelfeldspieler des 1. FC Köln am Freitag via Instagram mit. Der 24-Jährige wurde auch sogleich vom türkischen Nationalcoach Stefan Kuntz für das Länderspiel am Dienstag (20.45 Uhr) gegen Italien berufen. Der in Deutschland geborene Özcan hatte von der U15 an alle Nachwuchsteams des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) durchlaufen.