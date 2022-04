Völler erinnert sich im Magazin „11Freunde“ an das 0:0 in der EM-Qualifikation in Island – und an das, was danach kam. „Das Problem im Stadion in Reykjavík war, dass alles sehr überschaubar war. Kurze Wege vom Platz in die Kabine, von dort schnell ins TV-Studio, das unmittelbar neben der Umkleide lag. Deswegen bekam ich – was sonst selten der Fall war – die letzten Minuten der Analyse von Günter Netzer und Gerhard Delling mit. Und während ich zuhörte, kochten bei mir die Emotionen. Natürlich wusste ich, dass wir nicht gut gespielt hatten. Die Dinge, die da gesagt wurden, machten es nicht besser. Und so brach es aus mir raus“, sagt Völler im Interview.