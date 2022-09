Volksparkstadion Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Ein Spielort der EM 2024 „Abendblatt“: Parteien wollen HSV keine Bürgschaft geben Von dpa | 21.09.2022, 11:50 Uhr

Nach den Vorwürfen gegen den aktuellen Vorstand Thomas Wüstefeld und dem Finanzgebaren in den vergangenen Jahren ist der Vertrauensverlust des Hamburger SV offenbar so groß, dass der Fußball-Zweitligist in der drängenden Frage der Stadionsanierung nicht mit einer Bürgschaft der Stadt rechnen darf, wie das „Hamburger Abendblatt“ berichtete.