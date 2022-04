RB Leipzig spielt nun im Finale gegen SC Freiburg. Foto: Jan Woitas/dpa - Nutzung nur nach vertraglicher Vereinbarung ACHTUNG: Dieses Foto hat dpa bereits im Bildfunk gesendet. FOTO: Jan Woitas Fussball Ab ins Finale, auf nach Berlin! Von dpa | 21.04.2022, 12:59 Uhr

Wer wird den heiß begehrten DFB-Pokal bald in den Händen halten? RB Leipzig ist dem Traum vom großen Finalsieg nun einen Schritt näher. Der Fußballverein darf nämlich zum dritten Mal im DFB-Pokal-Finale um den Sieg kämpfen. Denn die Leipziger gewannen am Mittwochabend das Halbfinale gegen den 1. FC Union Berlin mit 2:1. RB Leipzig darf deswegen am 21. Mai im Endspiel in Berlin gegen den SC Freiburg antreten.