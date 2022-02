Stau FOTO: Sebastian Gollnow Fussball A7-Sperrung, Demonstrationen und Fußball: Staus erwartet Von dpa | 24.02.2022, 14:15 Uhr | Update vor 2 Std.

Die Hamburger Polizei erwartet am Wochenende erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen in der Hansestadt. Neben der geplanten Vollsperrung der A7 seien für Samstag vier Demonstrationen mit insgesamt 7000 Teilnehmern zur Binnenalster angemeldet, teilte eine Polizeisprecherin am Donnerstag mit. Am Sonntag darf der HSV gegen Werder Bremen vor 25.000 Zuschauern im Volksparkstadion spielen. Die Autobahn GmbH Nord rechnet darum mit 5000 zusätzlichen Autos, die sich auf den Weg machen werden.