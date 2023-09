Europa League 50. Sieg: Klopp erreicht Rekordmarke als Liverpool-Trainer Von dpa | 22.09.2023, 06:18 Uhr | Update vor 1 Std. Jürgen Klopp Foto: Bradley Collyer/PA Wire/dpa up-down up-down

Beim Start in die Europa-League-Saison tut sich der Topfavorit FC Liverpool in Linz lange Zeit schwer. Am Ende gewinnen die Reds trotzdem - und bescheren ihrem deutschen Coach eine Bestmarke.