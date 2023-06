Das war zu wenig: Die deutsche Nationalelf mit Kapitän Joshua Kimmich nach dem 3:3 gegen die Ukraine. Foto: imago/Ulmer up-down up-down Analyse nach dem 3:3 gegen die Ukraine Ein Jahr vor der EM: Die Nationalmannschaft ist nicht bereit für ein zweites Sommermärchen Von Malte Goltsche | 13.06.2023, 13:47 Uhr

In einem Jahr beginnt die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Das 3:3 gegen die Ukraine zeigt: Die deutsche Nationalmannschaft ist für das Turnier noch nicht bereit. Der DFB in der sportlichen Analyse.