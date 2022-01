Das war der Bundesliga-Samstag, das kommt am Sonntag

Wolfsburgs Trainer Florian Kohfeldt (l) klatscht mit seinem Spieler Ridle nach dem 0:0 gegen die Hertha ab.

Swen Pförtner/dpa

Frankfurt am Main. Die Bayern kontern den Vorstoß des BVB auch dank dreier Lewandowski-Tore. Gladbach verliert, Mainz-Coach Svensson gesperrt. In Berlin herrscht derweil Vorfreude, in Wolfsburg weiter Frust.

Die Hoffnung auf neue Spannung im Titelkampf der Fußball-Bundesliga hielt nicht mal 24 Stunden.Einen Tag nach dem 5:1-Sieg von Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg stellte der FC Bayern mit einem 4:0 (2:0) beim 1. FC Köln den Sechs-Punkt