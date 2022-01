Bayerns Robert Lewandowski (M) bejubelte seinen zweiten von drei Treffern.

Marius Becker/dpa

Frankfurt am Main. Nach dem Ausrutscher beim 1:2 zum Rückrundenauftakt gegen Gladbach präsentiert sich der FC Bayern wieder in Topform. Beim 4:0 in Köln sticht Dreierpacker Robert Lewandowski heraus.

Der FC Bayern hat in der Fußball-Bundesliga den Sieg von Verfolger Borussia Dortmund gekontert und seinen deutlichen Vorsprung an der Tabellenspitze verteidigt.Die Münchner setzten sich mit 4:0 (2:0) beim 1. FC Köln durch und liegen sechs P