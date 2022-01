Wähnt sich bei Wolfsburg weiterhin fest im Sattel: Trainer Florian Kohfeldt.

David Inderlied/dpa

Bochum. Von Aufbruchstimmung keine Spur: Trotz aller guten Vorsätze setzt der VfL Wolfsburg seine Talfahrt auch nach der Winterpause fort. Das verstärkt die Kritik an Florian Kohfeldt.

Das Team verunsichert, die Bilanz verheerend - Florian Kohfeldt erlebt derzeit ein unliebsames Déjà-vu. Obwohl das Szenario an seiner neuen Wirkungsstätte in Wolfsburg mit acht verlorenen Pflichtspielen in Serie stark an seine letzten Tage