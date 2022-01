Drehte ein 0:2 noch in ein 3:2: Borussia Dortmund.

Arne Dedert/dpa

Frankfurt am Main. Borussia Dortmund kann das Spiel in Frankfurt nach einem 0:2 noch zum 3:2 drehen. Trainer Marco Rose hat diese Mentalität immer wieder angemahnt. Nun will er weitere Beweise für den Wandel der Moral.

Marco Rose konnte den Dortmunder Fußballprofis um Alphatier Erling Haaland nach dem 3:2-Aufholjagdspektakel bei Eintracht Frankfurt endlich gute Haltungsnoten geben. „Das sollte den Jungs zeigen, dass sich das Thema Haltung lohnt. Es war ei