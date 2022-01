Steht beim FC Augsburg im Fokus: Rekordtransfer Ricardo Pepi.

Stefan Puchner/dpa

Frankfurt am Main. Die Bundesliga ist in die Rückrunde gestartet. An diesem Samstag stehen weitere sechs Partien an. Wieder gibt es besondere Spieler und Trainer, auf die zu achten ist.

RB Leipzig freut sich über die rechtzeitige Rückkehr des Unterschiedspielers, in Leverkusen steht ein besonderes Wiedersehen an. Für Arminia Bielefeld könnte ein sehr erfahrener Spieler sein Bundesliga-Comeback feiern - und die Augsburger F