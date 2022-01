RB-Trainer Domenico Tedesco steht mit den Leipzigern vor Start der Bundesliga-Rückrunde unter erheblichem Druck.

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Frankfurt am Main. Der Ball rollt wieder. Die sportlichen Schlagzeilen werden aber aktuell vom Dauerthema Corona in den Hintergrund gedrängt. Beim FC Bayern München ist die Not angesichts der zahlreichen Ausfälle groß.

Die Fußball-Bundesliga startet in die Rückrunde. Und es geht insbesondere wieder um Corona. Etliche Clubs haben bereits positive Tests vermeldet. Noch ist kein Spiel verschoben worden. Sportlich müssen die Verlierer der Hinrunde liefern.Cor