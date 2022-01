Gab erstmals nach seinem Zusammenbruch bei der EM wieder ein Interview: Christian Eriksen.

Tim Goode/PA Wire/dpa

Berlin. Diese Szene schockte die Fußball-Welt: Dänen-Star Eriksen bricht bei der EM zusammen und wird wiederbelebt. Jetzt träumt er von seinem Comeback auf Spitzenniveau.

Der dänische Fußball-Nationalspieler Christian Eriksen will wieder zurück auf die ganz große Fußballbühne. „Mein Ziel ist es, bei der WM in Katar dabei zu sein. Ich will spielen“, sagte Eriksen in seinem ersten Interview nach seinem Zusamme