Sind mit dem FC Bayern klar auf Titelkur: Trainer Julian Nagelsmann und Torjäger Robert Lewandowski.

Tobias Hase/dpa

Frankfurt am Main. 17 Spiele haben die Bundesliga-Clubs hinter sich. Einige sind mit komplett neuen Vorzeichen in die Saison gestartet. Vor dem Rückrundenauftakt überprüft die dpa 18 Thesen aus dem Sommer.

Der FC Bayern thront an der Tabellenspitze - schon wieder. Der zehnte Meistertitel in Serie scheint den Münchnern kaum mehr zu nehmen. Das ist nicht die große Überraschung. Aber dahinter passierte vieles, was nicht unbedingt zu erwarten war