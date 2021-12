Bitterer BVB-Abend in Berlin - Meisterschaft ganz weit weg

Herthas Marco Richter (M) bejubelt mit den Mannschaftskameraden seinen Treffer zum 2:1.

Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Der BVB enttäuscht zum Jahresabschluss bei Hertha BSC. Auf eine 1:0-Führung zur Pause folgt eine ganz schwache Phase mit drei Gegentoren. Der Rückstand auf den FC Bayern wächst auf neun Punkte.

Erling Haaland rauschte wortlos an seinen Mitspielern vorbei in die Kabine, Marco Rose schlich ratlos auf den Platz. Borussia Dortmund geht mit einem kaum noch aufzuholenden Rückstand auf den FC Bayern in die Winterpause der Fußball-Bundesl