Schalkes Ko Itakura (r) setzt gegen Hamburgs Sonny Kittel zur Grätsche an.

Christian Charisius/dpa

Hamburg. Mit einem Remis bleiben der Hamburger SV und Schalke Top-Kandidaten für den Aufstieg in die Bundesliga. Die Königsblauen sehen sich als moralischer Sieger. Der HSV windet sich um ein Aufstiegsbekenntnis.

Die einstigen Bundesliga-Schwergewichte FC Schalke 04 und Hamburger SV haben sich für die Attacke auf die Aufstiegsplätze in der 2. Liga in Stellung gebracht. Nach dem 1:1 im Spitzenspiel des Fußball-Unterhauses bleiben beide Kopf an Kopf m