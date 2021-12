Wer will mal in die Königsklasse? Kampf offen wie selten

Freiburgs Trainer Christian Streich gibt seiner Mannschaft die Richtung vor.

Andreas Gora/dpa

Frankfurt am Main. In der Bundesliga geht es in dieser Saison recht turbulent zu. Hinter den beiden Großen Bayern und Dortmund kann man sich nur auf eins verlassen: dass man sich auf nichts verlassen kann.

Bayer Leverkusen ist derzeit als Dritter voll auf Champions-League-Kurs - und trotzdem näher am Relegationsrang 16 als am Tabellenführer FC Bayern.Dieser kuriose Umstand verdeutlicht, wie kunterbunt es in der Bundesliga im Herbst 2021 hinte