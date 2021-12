WM-Gradmesser: Italien und England warten in Nations League

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft in der Nations League auf Italien, England und Ungarn.

Niall Carson/PA Wire/dpa

Nyon. Diese Gegner in der Nations League haben es in sich. Hansi Flick kennt nun seine letzten Prüfsteine auf dem Weg zur WM in Katar.

Italien, England, Ungarn! Frisch von seiner Inspektionsreise nach Katar zurückgekehrt hat Hansi Flick für den wichtigen WM-Countdown 2022 echte Kracher zugelost bekommen.Die Fußball-Nationalmannschaft bekommt es in der Nations League im kom