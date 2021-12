Der Pokal für den Sieger der Champions League.

Emrah Gurel/AP/dpa

Stuttgart. Der FC Bayern bekommt es im Achtelfinale mit Atlético Madrid zu tun. An die Spanier haben die Münchner gemischte Erinnerungen. Die Münchner sind der letzte verbliebene Bundesligist im Wettbewerb.

Der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München trifft im Achtelfinale der Champions League auf Atlético Madrid. Das ergab die Auslosung am Montag am UEFA-Sitz in Nyon. Die genauen Termine stehen noch nicht fest. Die Hinspiele der Achtelfina