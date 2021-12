„Schmadtke raus“-Rufe in Wolfsburg: Krise spitzt sich zu

Jörg Schmadtke steht bei einigen Wolfsburger Fans in der Kritik.

Swen Pförtner/dpa

Wolfsburg. Nur drei Tage nach dem Champions-League-Aus fällt der VfL Wolfsburg auch in der Bundesliga noch weiter zurück. Fünf Spiele am Stück hat der Volkswagen-Club mittlerweile verloren.

Auch 5000 Zuschauer in einem fast leeren Fußball-Stadion können manchmal richtig laut sein. In Wolfsburg pfiffen sie am Samstagabend ihre Mannschaft aus. Die war erst drei Tage zuvor aus der Champions League geflogen und kassierte jetzt bei