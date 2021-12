Union Berlin setzt in Fürth auf Rotation

Klarer Favorit im Duell mit Fürth: Union Berlin.

Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin. Nach dem Ausscheiden in der Europa Conference League will der 1. FC Union Berlin in der Fußball-Bundesliga wieder siegen. Dabei ist die Mannschaft beim Tabellenletzten Greuther Fürth klarer Favorit.

Für den 1. FC Union Berlin geht es drei Tage nach dem Aus in Europa Conference League auf nationaler Ebene weiter. Am Sonntag (15.30 Uhr) ist die Mannschaft von Trainer Urs Fischer in der Bundesliga bei Neuling Greuther Fürth zu Gast. Zusch