Darmstadt nach Hinserie Zweiter - Pauli siegt in Düsseldorf

Feiert am 17. Spieltag einen Sieg: Das Team von Hannover 96.

Stefan Puchner/dpa

Frankfurt am Main. Darmstadt 98 darf von der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga träumen. Derweil arbeitet sich Hannover 96 aus dem Tabellenkeller. Für Ingolstadt läuft es auch unter dem dritten Trainer nicht.

Jubel in Darmstadt nach dem späten Sieg im Spitzenspiel, Freude in Hannover über Interimstrainer Christoph Dabrowski und Frust in Ingolstadt nach dem missglückten Einstand unter dem neuen Coach Rüdiger Rehm. Der Samstag des letzten Hinrunde