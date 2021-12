Bundesliga am Samstag: Sechs Spiele, sechs Köpfe

Domenico Tedesco trifft bei seinem Bundesliga-Debüt nach 33 monatiger Abstinenz mit dem RB Leipzig auf Borussia Mönchengladbach.

Bernd Thissen/dpa

Frankfurt am Main. Die Bundesliga steuert auf Weihnachten zu. An diesem Wochenende stehen weitere Spiele des 15. Spieltages an, wieder richtet sich der Blick auf besondere Spieler. Einer wird für seinen Club wichtiger.

Der FC Bayern muss in diesem Jahr weiterhin auf Joshua Kimmich verzichten, ein Weltmeister rückt deshalb ins Blickfeld. Auf der Leipziger Trainerbank erlebt Domenico Tedesco seine Bundesliga-Rückkehr. Bei Borussia Dortmund steht der Abwehrc