Freiburg und Hoffenheim in ungewohnten Höhen, Kellerduell in Leipzig

Treffen sich an diesem Wochenende ganz oben: SC Freiburg und die TSG Hoffenheim.

imago/Sportfoto Rudel

Frankfurt. Augsburg hofft in Köln auf das Ende einer Negativserie, doch ganz so einfach ist es nicht. Derweil kann Bayern München die Herbstmeisterschaft perfekt machen und in Leipzig steigt ein ungewohntes Krisenduell. Kolumnist Udo Muras schaut sich den 15. Spieltag genauer an.

1. FC Köln – FC Augsburg (Freitag, 20.30 Uhr): Augsburg kommt gerne nach Köln, hat dort nur einmal verloren. Seit der Premiere im Oktober 2011 gab es drei Siege und drei Remis. Vielleicht der richtige Ort, die Rekordserie von 13 sieglo