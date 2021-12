Kann sein Comeback frühestens im Januar feiern: Joshua Kimmich.

Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Frankfurt am Main. Ein neuer Trainer in Leipzig und ein Dauer-Sorgenfall in München: Die Bundesliga hat vor dem Jahresendspurt wieder reichlich Gesprächsstoff.

Seit Wochen liefert der Fall Joshua Kimmich der Fußball-Bundesliga neue Debatten. Das ist auch vor dem 15. Spieltag nicht anders. Derweil soll es in Leipzig ein neuer Trainer richten, in Mönchengladbach halten sie noch am derzeitigen Coach