Horst Eckel war am vergangenen Freitag gestorben.

Uwe Anspach/dpa

Bruchmühlbach-Miesau. In Andreas Brehme und Miroslav Klose stehen auch zwei Weltmeister anderer Generationen am Grab. Als letzter Held von 1954 wird Horst Eckel beigesetzt, am Ende regnet es - wie damals in Bern.

„Nationalspieler warst du immer. Danke. Nationalspieler wirst du immer bleiben. Horst.“ So stand es auf einer Schleife zwischen vielen Kränzen in der kleinen Trauerhalle im pfälzischen Vogelbach.Mit einer bewegenden und zu ihm passenden bes