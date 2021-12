Bayerns Thomas Müller (M) jubelt über sein Tor zum 1:0 mit seinen Mitspielern.

Sven Hoppe/dpa

München. Sechs Siege, 22:3 Tore - die Bayern sind in der Gruppenphase der Champions League Europas Nummer 1 und halten die Bundesliga-Fahne damit hoch. Die Achtelfinal-Auslosung verheißt große Spannung.

Nach der souveränen Abrundung der ersten Champions-League-Etappe im leichten Münchner Schneefall nahm Julian Nagelsmann die Rolle des Mitfavoriten auf den Henkelpott offensiv an. Der junge Trainer will mit dem FC Bayern in den K.o.-Runden d