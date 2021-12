Nach Kritik an Zwayer: 40.000 Euro Geldstrafe für Bellingham

BVB-Profi Jude Bellingham muss eine Geldstrafe zahlen, aber wurde nicht gesperrt.

Bernd Thissen/dpa

Frankfurt am Main. Jude Bellingham muss für seine harsche Kritik an Schiedsrichter Felix Zwayer eine Geldstrafe in Höhe von 40.000 Euro bezahlen.

Dieses Urteil des DFB-Sportgerichts gab der Deutsche Fußball-Bund in Frankfurt/Main bekannt. Gesperrt wurde der 18 Jahre alte Profi von Borussia Dortmund nicht.Bellingham hatte nach der 2:3-Niederlage des BVB im Bundesliga-Topspiel gegen Sp