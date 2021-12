Streich würdigt historischen Erfolg - Gladbach am Boden

Freiburgs Trainer Christian Streich gewann zum ersten Mal in Mönchengladbach.

Marcel Kusch/dpa

Mönchengladbach. 26 Jahre lang hat der SC Freiburg in Mönchengladbach nicht mehr gewonnen. Am Sonntag wird diese Serie mit sechs Tore in den ersten 37 Minuten eindrucksvoll beendet.

Christian Streich war der historische Kantersieg seines SC Freiburg bei Borussia Mönchengladbach schon etwas unangenehm. Das 6:0 (6:0) seines Clubs am Sonntag war der höchste Bundesliga-Sieg Freiburgs überhaupt.Und das in Gladbach, wo die B