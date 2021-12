Korkut will Hertha-Abwehr stabilisieren - Lob für Jovetic

Herthas neuer Trainer Tayfun Korkut ballt nach dem Abpfiff in Stuttgart die Faust.

Tom Weller/dpa

Berlin. Trainer Tayfun Korkut ist optimistisch, die Abwehrprobleme bei Hertha BSC beheben zu können.

„Meine Mannschaften sind in der Defensive nicht so anfällig gewesen. Deswegen bin ich da guter Dinge, dass wir das in den Griff bekommen werden“, sagte der neue Chefcoach des Berliner Fußball-Bundesligisten. Beim 2:2 (1:2) beim VfB Stuttgar