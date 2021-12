Die Bayern gewannen das Bundesliga-Topspiel in Dortmund mit 3:2.

Bernd Thissen/dpa

Frankfurt am Main. Ein hochklassiges Topspiel in Dortmund, ein Torfestival in Leverkusen und ein Rekordstart in Mainz - die Bundesliga produziert reichlich Schlagzeilen. Vor allem beim Klassiker geht es zur Sache.

Der FC Bayern hat mit einem 3:2 im Fußball-Klassiker bei Borussia Dortmund die Bundesliga-Tabellenführung ausgebaut. Die Münchner liegen nun vier Punkte vor dem BVB. Auch sonst war viel los in der Liga. Nur auf den Rängen wurde es wegen der