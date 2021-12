Paderborns Julian Justvan (r) schirmt den Ball vor Sandhausens Pascal Testroet ab.

Tom Weller/dpa

Nürnberg. In den Samstagspartien des 16. Spieltages der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Nürnberg als einziges Team einen Sieg gefeiert und rückt näher an die Spitzenteams der Tabelle heran.

Durch ein Gegentor in der Nachspielzeit hat der SC Paderborn in der 2. Fußball-Bundesliga nicht nur seinen achten Saisonsieg, sondern auch den Sprung auf den dritten Tabellenplatz verpasst. Das Team von Trainer Lukas Kwasniok kam am Samstag