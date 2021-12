Julian Nagelsmann ist momentan einer der wenigen bei Bayern München, der gut lachen hat.

imago/Philippe Ruiz

Frankfurt. Es hat schon deutlich ruhigere Tage beim FC Bayern München gegeben. Trainer Julian Nagelsmann scheint die Krisen als einziger jedoch schadlos zu überstehen. Doch darauf sollte sich der Fußballclub nicht ausruhen, meint Kolumnist Udo Muras.

Als Fan des FC Bayern München hat man schon bessere Tage erlebt. Dabei ist sportlich vieles, wenn auch nicht alles, in Ordnung. An Arbeitssiegen gegen Underdogs herumzumäkeln und an zu vielen Gegentoren trotz Tabellenführungen in sämtlichen