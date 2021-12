Borussia Dortmund storniert die Bayern-Tickets.

Bernd Thissen/dpa

Dortmund. Die Zeiten voller Stadien in der Bundesliga sind coronabedingt fürs erste vorbei sein. Schon vor der Bekanntgabe konkreter Beschlüsse von Bund und Ländern annullieren einige Clubs gekaufte Tickets.

Angesichts zu erwartender neuer Kapazitätsbegrenzungen in den Stadien der Fußball-Bundesligisten am Wochenende treffen mehrere Clubs erste Vorkehrungen. Borussia Dortmund stornierte vor seinem Topspiel gegen den FC Bayern München am Samstag