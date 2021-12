Die deutschen Spielerinnen posieren vor dem Spiel gegen Portugal in Faro für ein Foto.

Faro. In der WM-Qualifikation kann eigentlich nichts mehr schief gehen, doch was ist bei der EM im Juli in England drin? Für die deutschen Fußballerinnen wird 2022 ein sehr spannendes Jahr.

Mit feinstem portugiesischen Wein stieß Melanie Leupolz nach dem gelungenen Jahresabschluss mit ihren Teamkolleginnen an. Nicht nur für die Mittelfeldspielerin vom FC Chelsea gab es in Faro etwas zu feiern.Die 27-Jährige erzielte in ihrem 7