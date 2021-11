Die deutschen Spielerinnen jubeln über das 2:0 gegen Portugal.

Karsten Lauer/foto2press/dpa

Faro. Das deutsche Frauenfußball-Nationalteam feiert den „coolen Jahresabschluss“, den sich Trainerin Martina Voss-Tecklenburg gewünscht hat. Auch Portugal ist zu schwach, und Lea Schüller trifft erneut.

Geschafft von einer kräfteraubenden Partie an der Algarve, aber überglücklich: Die deutschen Fußballerinnen haben einen Riesenschritt in Richtung Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland gemacht. Das Team von Bundestrainerin Mart