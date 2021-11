Leverkusen jubelt über den Erfolg gegen Leipzig.

Jan Woitas/dpa

Leipzig. Geister-Tristesse nach der Gala in der Champions League: Vizemeister RB Leipzig bekommt einfach keine Konstanz in seine Leistungen und hat in der Fußball-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen verdient mit 1:3 (0:2) verloren.

Vier Tage nach dem 5:0 beim FC Brügge war das erneut von Co-Trainer Achim Beierlorzer betreute Team nicht wiederzuerkennen und lag schon zur Halbzeit durch Tore des Bayer-Duos Florian Wirtz (21. Minute) und Moussa Diaby (34.) zurück. André