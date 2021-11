Palmeiras gewinnt zweite Copa Libertadores in Folge

Palmeiras Raphael Veiga jubelt über sein Tor zum 1:0.

Matilde Campodonico/AP/dpa

Montevideo. Zweimal ging Palmeiras in Führung, nur einmal konnte Flamengo ausgleichen. Ein individueller Fehler entschied ein spannendes Finale in Südamerikas Champions League in der Verlängerung.

Der brasilianische Verein Palmeiras hat zum zweiten Mal in Folge die Copa Libertadores gewonnen. In einem erneuten brasilianischen Endspiel besiegte der Club aus São Paulo in Montevideo mit 2:1 (2:1, 1:1, 1:0) nach Verlängerung Flamengo Rio