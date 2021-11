Bayerns Joshua Kimmich steht vor einem Spiel auf dem Platz. (Archivbild)

Carmen Jaspersen/dpa

München. Jetzt ist Joshua Kimmich nicht mehr nur als Kontaktperson in Quarantäne. Der ungeimpfte Nationalspieler hat sich infiziert. Das hat vielfältige Folgen - für ihn und den heimgesuchten FC Bayern.

Jetzt hat das in Deutschland wütende Coronavirus Joshua Kimmich direkt erwischt und ist auch in seinen Körper eingedrungen.Und das hat vielfältige Folgen - für den ungeimpften und zuvor schon zweimal als gesunde Kontaktperson in die Quarant