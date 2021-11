Braucht mit Union Berlin in Haifa einen Sieg: Trainer Urs Fischer.

Matthias Koch/dpa

Haifa. Union Berlin muss in der Conference League die Aufholjagd starten. In Haifa müssen die Berliner unbedingt punkten, um ein Finale um den Einzug in die K.o.-Runde gegen Slavia Prag zu sichern.

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin steht in der Conference League unter Erfolgsdruck. Die Köpenicker müssen heute bei Maccabi Haifa (18.45 Uhr/RTL+) punkten, um sich die Chance auf das Erreichen der K.o.-Runde zu bewahren. Im Hinspiel