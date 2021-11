Remis in Mainz: Köln vermasselt dem FSV einen Europacupplatz

Die Mainzer Aaron Martin (l.) und Jean-Paul Boetius versuchen Kölns Benno Schmitz vom Ball zu trennen.

Torsten Silz/dpa

Mainz. Ein Remis, das keinem hilft: Der FSV Mainz 05 verpasst durch das Heim-Unentschieden gegen den 1. FC Köln den Sprung auf einen Europacupplatz. Bei den Kölnern fällt die Abschlussschwäche auf.

Der 1. FC Köln hat dem FSV Mainz 05 den Sprung auf einen Europacupplatz vermasselt. Zum Abschluss des 12. Spieltages in der Fußball-Bundesliga kamen die Rheinländer in Mainz zu einem 1:1 (0:1). Jonathan Burkardt hatte die Gastgeber in der 4