Darmstadt an Tabellenführung - Lieberknecht: „Wie im Rausch“

Hamburgs Anssi Suhonen feiert seinen Treffer zum 4:1-Sieg über Jahn Regensburg.

Axel Heimken/dpa

Düsseldorf. Nicht Schalke, nicht Werder, nicht der HSV: An der Zweitligaspitze thront der SV Darmstadt 98 mit dem besten Angriff der Liga. Selbst der bisherige Tabellenerste FC St. Pauli war beim 0:4 chancenlos.

Die Tormaschine des SV Darmstadt 98 läuft wie geschmiert und hat die Hessen nach dem eindrucksvollen 4:0 (4:0)-Erfolg gegen den FC St. Pauli erstmals in dieser Saison an die Tabellenspitze geführt.Mit 35 Treffern in 14 Spielen sind die Darm