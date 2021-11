Bislang gilt die 2G-Regel im Stadion nur für die Zuschauer, nicht für die Fußballprofis.

Arne Dedert/dpa

Augsburg. In Augsburg sehen 26.000 Zuschauer die Niederlage von Rekordmeister FC Bayern. Doch wie lange gibt es noch volle Stadien? In Sachsen kommen Geisterspiele, in Bayern wird drastisch reduziert. Dazu häufen sich Forderungen nach 2G-Regelungen für Aktive.

Geisterspiele in Sachsen, drastische Einschränkungen in Bayern und eine emotionale Debatte über eine Impfpflicht für Fußballprofis: Die Rückkehr zur Normalität hielt im Fußball nur kurz an. Das Dauer-Thema Corona hat Deutschlands Sportart N