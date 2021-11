Bayern stolpern ohne Kimmich in Augsburg

Augsburgs Abwehrspieler Mads Pedersen (2.v.r) jubelt nach seinem Treffer zum 1:0 gegen den FC Bayern München.

Matthias Balk/dpa

Augsburg. Den Jahresendspurt wollte der FC Bayern mit einem fest eingeplanten Derby-Sieg eröffnen. Doch in der Augsburger Arena staunen 26 000 Zuschauer: Das Heimteam bremst den Münchner Offensivexpress aus.

Ohne seinen erneut in Corona-Quarantäne verbannten Anführer Joshua Kimmich ist Bundesliga-Primus FC Bayern München im Derby beim FC Augsburg böse gestolpert.Zwei Wochen vor dem Gipfel in Dortmund verlor der Serienmeister in einem rasanten F